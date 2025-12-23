Korba News: ठेकेदार अक्षय गर्ग पर टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या, कार में आए थे हमलावर

कोरबा, नईदुनिया प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से हमलावरों ने एक ठेकेदार की हत्या कर दी। कटघोरा निवासी ठेकेदार एवं भाजपा नेता अक्षय गर्ग कटोरी नागोरी से केशलपुर के बीच प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण कार्य का ठेका संभाल रहे थे। इसी दौरान कार में हमलावर आए और टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
शनिवार को वे निर्माण कार्य का जायजा लेने मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक एक कार से पहुंचे हमलावरों ने उन पर टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में अक्षय गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार, अक्षय गर्ग सड़क निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार हमलावर वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे उन पर धारदार हथियार टंगिया से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के समय आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। पुलिस उन बच्चों से पूछताछ कर हमलावरों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश जारी है।