मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Korba News: ठेकेदार अक्षय गर्ग पर टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या, कार में आए थे हमलावर

    कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में ठेकेदार एवं भाजपा नेता अक्षय गर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सड़क निर्माण स्थल पर कार सवार हमलावरों ने टंगिय ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 12:48:18 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 12:48:18 PM (IST)
    Korba News: ठेकेदार अक्षय गर्ग पर टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या, कार में आए थे हमलावर
    कोरबा जिले के ठेकेदार की हत्या। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. सड़क निर्माण स्थल पर कार सवार हमलावरों ने टंगिया से हमला।
    2. गंभीर रूप से घायल अक्षय गर्ग की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत।
    3. घटना के समय आसपास खेल रहे बच्चों से पुलिस कर रही पूछताछ।

    कोरबा, नईदुनिया प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से हमलावरों ने एक ठेकेदार की हत्या कर दी। कटघोरा निवासी ठेकेदार एवं भाजपा नेता अक्षय गर्ग कटोरी नागोरी से केशलपुर के बीच प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के निर्माण कार्य का ठेका संभाल रहे थे। इसी दौरान कार में हमलावर आए और टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    शनिवार को वे निर्माण कार्य का जायजा लेने मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक एक कार से पहुंचे हमलावरों ने उन पर टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में अक्षय गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।


    निर्माण स्थल पर अचानक हमला

    जानकारी के अनुसार, अक्षय गर्ग सड़क निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कार सवार हमलावर वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे उन पर धारदार हथियार टंगिया से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के समय आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। पुलिस उन बच्चों से पूछताछ कर हमलावरों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

    फिलहाल हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.