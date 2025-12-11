मेरी खबरें
    Korba News: तंत्र मंत्र के दौरान कबाड़ी अशरफ मेमन समेत तीन लोगों की हत्या, हिरासत में तीन संदिग्ध

    कोरबा के कुदरीपारा में स्क्रैप व्यापारी अशरफ मेमन, एक स्थानीय युवक और बिलासपुर के एक युवक की गला घोंटकर हत्या। तंत्र-मंत्र के दौरान विवाद में तीन लोगों की निर्मम हत्या। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 09:24:40 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 09:24:40 AM (IST)
    स्क्रैप व्यापारी की हत्या। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अशरफ मेमन सहित तीन की हत्या
    2. गला घोंटकर निर्मम तरीके से मारा
    3. तंत्र-मंत्र के दौरान हुआ विवाद

    कोरबा, नईदुनिया प्रतिनिधि। बीती रात नगर के स्क्रैप व्यापारी अशरफ मेमन सहित तीन लोगों की गला घोंट कर हत्या कर दी गई। अशरफ के साथ एक स्थानीय युवक और बिलासपुर के एक युवक की हत्या की गई है। अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है।

    बताया जाता है कि इस निर्मम हत्या के मामले में तीन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। घटना कोरबा शहर के निकट उरगा थाना के कुदरीपारा में मृतक अशरफ के स्क्रैप यार्ड की बताई जा रही है।

    रात को वहां 8-10 लोग एकत्रित हुए थे। कुछ तंत्र-मंत्र चल रहा था। इस दौरान आपस में ही कुछ विवाद हुआ। अशरफ के पुत्र भी यार्ड के बाहर मौजूद था। शव को अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।


    अशरफ लंबे समय से अवैध कबाड़ के कारोबार में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। अशरफ मुख्य रूप से राखड़ परिवहन का कारोबार कर रहा था।

