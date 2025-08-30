CG News: कर्ज से हार गया मजबूर, परेशान होकर लगा ली फांसी, पत्नी संग करता था मारपीट

मेरी खबरें
    CG News: काम नहीं मिलने एवं कर्ज में डूबे एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम नहीं मिलने से परेशान मजदूर अकसर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। वह अपनी पत्नी, दो बेटियों और एक बेटे के साथ रहता था और मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन-यापन करता था।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:20:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 10:20:22 PM (IST)
    कर्ज से हार गया मजबूर, परेशान होकर लगा ली फांसी (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। काम नहीं मिलने एवं कर्ज में डूबे एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम नहीं मिलने परेशान मजदूर अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। मामला रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र में रामधन केवट 50 वर्ष, अपनी पत्नी, दो बेटियों और एक बेटे के साथ रहता था। दैनिक रोजी- मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार की जीवन यापन करता था।

    स्वजन ने पुलिस को बताया कि रोजमर्रा की मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण करता था। पिछले कुछ माह से उसे काम नहीं मिल रहा था। पड़ोसी से राशि उधार लेकर उसने कई बार शराब पी लिया था और राशि वापस नही कर रहा था। शराब पीकर वह अक्सर घर में गाली-गलौज और मारपीट करता था।

    दो दिन पहले उसने पड़ोसी से तीन हजार रुपये उधार लेते हुए कहा कि काम के लिए बाहर जा रहा हूं और वापस लौट कर राशि लौटा दूंगा, पर काम बाहर नहीं गया। शुक्रवार की शाम परिवार के सदस्य पड़ोस में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने गए थे। इस दौरान रामधन घर पर अकेले था।

    जब स्वजन वापस लौटे, तब वह फंदे पर लटकते हुए मिला। सूचना रजगामार पुलिस मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

