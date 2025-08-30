CG News: कर्ज से हार गया मजबूर, परेशान होकर लगा ली फांसी, पत्नी संग करता था मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। काम नहीं मिलने एवं कर्ज में डूबे एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम नहीं मिलने परेशान मजदूर अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। मामला रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र में रामधन केवट 50 वर्ष, अपनी पत्नी, दो बेटियों और एक बेटे के साथ रहता था। दैनिक रोजी- मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार की जीवन यापन करता था।

स्वजन ने पुलिस को बताया कि रोजमर्रा की मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण करता था। पिछले कुछ माह से उसे काम नहीं मिल रहा था। पड़ोसी से राशि उधार लेकर उसने कई बार शराब पी लिया था और राशि वापस नही कर रहा था। शराब पीकर वह अक्सर घर में गाली-गलौज और मारपीट करता था।