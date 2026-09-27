आसमान में उठा धुएं का घना गुबार, कोरबा की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, लाखों का सामान खाक

नईदुनिया न्यूज, कोरबा: जिले के करतला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुंदेली स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और धुएं का काला गुबार आसमान में उठने लगा। फैक्ट्री से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। इस भीषण अग्निकांड में फैक्ट्री के भीतर रखी मशीनें और भारी मात्रा में प्लास्टिक का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर एकत्र हुए और अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों तथा पानी के सहारे आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका।