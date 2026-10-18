कोरबा के मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी जेईई और नीट की निश्शुल्क आवासीय कोचिंग, कलेक्टर ने दी दिशा परियोजना की जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कक्षा दसवीं की वर्ष 2026 की परीक्षा की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 150 विद्यार्थियों को अब जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निश्शुल्क आवासीय कोचिंग मिलेगी। जिला प्रशासन की दिशा परियोजना के तहत संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ बेहतर शैक्षणिक मार्गदर्शन और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आर्थिक रूप से कमजोर पात्र विद्यार्थियों के लिए कोचिंग से लेकर आगे की पढ़ाई तक का खर्च उठाने की व्यवस्था भी की गई है।

इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में चयनित विद्यार्थियों और उनके पालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने दिशा परियोजना के उद्देश्यों, प्रशिक्षण की रूपरेखा, शिक्षण व्यवस्था, आवासीय सुविधाओं और आगे की पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने विद्यार्थियों और पालकों को योजना के प्रावधानों से अवगत कराते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।