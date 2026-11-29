नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। पाली-तानाखार विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम के वाहन को निशाना बनाकर अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मार दिया। हमले में वाहन का साइड वाला कांच टूटकर बिखर गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई।

पत्थर ठीक उसी तरफ मारा गया, जिस तरफ विधायक बैठे हुए थे। घटना के समय वाहन में विधायक के साथ उनका पीएसओ सुशील कौशिक और चालक भी मौजूद था। अचानक हुए हमले से सभी घबरा गए, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

गौरा-गौरी कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हमला विधायक मरकाम शुक्रवार को बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघरी में आयोजित गौरा-गौरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम से रात करीब 11:30 बजे लौटते समय सिंघरी मुख्य मार्ग पर उनके वाहन पर पथराव कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय विधायक के वाहन से करीब 500 मीटर आगे पुलिस की गश्ती गाड़ी चल रही थी। इसके बावजूद अज्ञात व्यक्ति ने वाहन पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया। घटना की जानकारी विधायक के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह मरकाम ने दी। उन्होंने बताया कि पथराव में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है।