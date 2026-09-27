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पति के राजस्थान जाते ही घर में अकेली महिला की हत्या, "पत्नी को पिलाती थी शराब" कह सिर कुचला

कोरबा जिले के पसान थाना अंतर्गत ग्राम लोखाड़ा में महिला सुखमनिया एक्का की पत्थर से सिर कुचलकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सहस राम मिंज को गि...और पढ़ें

By Pradeep BarmaiyaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 09:58:40 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 09:58:40 PM (IST)
पति के राजस्थान जाते ही घर में अकेली महिला की हत्या, "पत्नी को पिलाती थी शराब" कह सिर कुचला
पुलिस के गिरफ्त में आरोपित

HighLights

  1. पत्नी संग शराब पीने से नाराज आरोपी ने की हत्या।
  2. स्निफर डॉग 'बाघा' के सुराग पर पकड़ा गया सहस राम।
  3. पसान पुलिस ने बीएनएस धारा 103(1) में की कार्रवाई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम लोखाड़ा में सुखमनिया एक्का की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने बकरी चराने वाले सहस राम मिंज (38) को गिरफ्तार किया है। वह लोकड़हा उरांवपारा का निवासी है। पुलिस ने बताया कि मृतका का आरोपित की पत्नी के साथ उठना-बैठना था और दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीती थीं। पत्नी की इस आदत को लेकर सहस राम नाराज रहता था और मृतका को भी इससे दूर रहने के लिए कहता था।

घटना के दिन महिला घर से करीब 300 मीटर दूर थी। इसी दौरान सहस राम और उसके बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर उसने पत्थर से महिला के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित कुछ देर आसपास घूमता रहा और फिर गांव लौट गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का शव खून से लथपथ मिला।


घटनास्थल से रक्तरंजित पत्थर भी बरामद हुआ। मामले की जांच के लिए एफएसएल और डाग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। पुलिस डाग बाघा ने घटनास्थल से गंध लेकर आसपास के तीन घरों तक पहुंच बनाई। इनमें सहस राम का घर भी शामिल था। इस सुराग के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और जांच आगे बढ़ाई।

पति काम के लिए राजस्थान गया था

मृतका का पति काम के सिलसिले में राजस्थान गया हुआ था। महिला घर पर अकेली रह रही थी। इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई। शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतिश ठाकुर ने बताया कि जांच में सामने आए साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सहस राम को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित के विरुद्ध पसान थाना में धारा 103 (1) बीएनएस में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पत्थर जब्त कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है।