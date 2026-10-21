DMF मद से किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, 2000 हेक्टेयर के लिए मुफ्त मिलेगा सरसों बीज, लगेंगे तेल मिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में रबी वर्ष 2026-27 के दौरान तिलहन फसलों का रकबा दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत किसानों को सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आयोजित बैठक में तिलहन खेती के विस्तार की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसानों को कार्ययोजना के अनुरूप समन्वय से काम करने को कहा।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ओएस) के बीज वितरण घटक के तहत पाली विकासखंड में एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50 क्विंटल सरसों बीज वितरित किया जाएगा। इसी तरह पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड में भी एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50 क्विंटल सरसों बीज उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना के फसल प्रदर्शन घटक के तहत पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड में 300 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए 15 क्विंटल सरसों बीज के साथ किसानों को अन्य आवश्यक कृषि आदान सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को सरसों की खेती की तकनीक और उत्पादन संबंधी जानकारी मिलेगी। डीएमएफ से भी मिलेगा सरसों बीज तिलहन फसलों का क्षेत्र विस्तार करने के लिए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से भी जिले में दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सरसों बीज का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर ने कृषक उत्पादक संगठनों को अधिक से अधिक किसानों को तिलहन की खेती से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही तेल मिल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया।