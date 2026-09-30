कोरबा रेलवे स्टेशन पर गर्भवती पत्नी की पिटाई, लोगों ने पति को धुनकर सिखाया सबक, आरपीएफ को दी सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-एक पर गर्भवती महिला से उसके पति द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति महिला के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी ने बीच-बचाव कर महिला को पति से अलग कराया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी दोनों प्लेटफार्म पर बैठे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर पति ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला खुद को बचाने का प्रयास करती रही। इसी बीच रेलवे कर्मचारी ने हस्तक्षेप कर महिला को पति से अलग किया।

इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने भी पति को रोककर सबक सिखाया और उसके बाद समझाइश दी। घटना के दौरान एक यात्री ने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। घटना का यही वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।