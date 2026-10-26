कोरबा में दुष्कर्म पीड़िता को केस वापस लेने के लिए धमका रहा जमानत पर छूटा आरोपी, स्कॉर्पियो से पहुंचकर की बदसलूकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के मामले में केस वापस लेने से इनकार करने पर युवती को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमानत पर चल रहे युवक ने एमपी नगर के डांडिया ग्राउंड के पास युवती को रोककर गाली-गलौज की और केस वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी नगर निवासी युवती ने दादरखुर्द निवासी सुनील कुमार धीवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया था।