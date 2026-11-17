नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: मानसून की विदाई हुए एक माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन कटघोरा-पसान सड़क का मरम्मत कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि सड़क निर्माण एवं डामरीकरण के लिए करीब सालभर पहले निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद ठेकेदार ने अब तक डामर मिक्सिंग प्लांट स्थापित नहीं किया है।

नतीजतन, लगभग 70 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर राहगीरों को गड्ढों, धूल और उबड़-खाबड़ सड़क के बीच जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाल स्थिति से न केवल स्थानीय ग्रामीण, बल्कि कोरबा से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र की ओर आने-जाने वाले वाहन चालक भी परेशान हैं। जिले में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले उरगा-चांपा, सीतामढ़ी-उरगा, उरगा-हाटी और कोरबी-चोटिया सहित कई प्रमुख मार्गों की हालत खराब है। इनमें कटघोरा-पसान मार्ग सबसे लंबी दूरी वाला मार्ग है। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण इस सड़क पर आवागमन मुश्किल हो गया है।

पसान क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क की खराब स्थिति का खामियाजा सबसे अधिक दोपहिया वाहन चालकों और ग्रामीण यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में लोक निर्माण विभाग की करीब 39 सड़कें अलग-अलग स्थानों पर लगभग 58 किलोमीटर की लंबाई में जर्जर स्थिति में हैं। इनमें कुछ मार्गों पर 15 अक्टूबर के बाद सुधार कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन बारिश के दौरान सड़कों की गुणवत्ता और जल निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई। कई स्थानों पर गड्ढे भरने और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कें फिर खराब हो गईं।

कटघोरा-पसान मार्ग पर बारिश के दौरान कीचड़ की समस्या बनी हुई थी। अब बारिश थमने के बाद भी गड्ढों और धूल से राहगीरों को राहत नहीं मिल रही है। यह भी पढ़ें- बिलासपुर में बाइक चालान का फर्जी मैसेज भेजकर मोबाइल हैक, खाते से 96,786 रुपये पार दो जिलों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग कटघोरा-पसान मार्ग भौगोलिक और आवागमन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पसान कोरबा जिले की अंतिम छोर पर स्थित तहसील है। इसके आगे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले का क्षेत्र शुरू हो जाता है। इस लिहाज से यह मार्ग दोनों जिलों के बीच आवागमन का प्रमुख माध्यम है। कोरबा जिले के पसान सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अलावा मरवाही क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहन चालक भी इसी सड़क का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद सड़क की बदहाली दूर करने में हो रही देरी से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जर्जर हो चुका है महत्वपूर्ण बिंझरा पुल कटघोरा से पसान के बीच दर्जनभर से अधिक पुल-पुलियां हैं। इनमें बिंझरा पुल की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। पुल जर्जर होने के साथ ही काफी संकरा भी है। ऐसे में विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को एक-दूसरे के गुजरने तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार वाहन चालकों को आगे निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ओवरटेक के दौरान दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मरम्मत के बाद भी कई पुल-पुलियों पर रेलिंग नहीं होने से खतरा बना हुआ है। सड़क सुरक्षा के लिहाज से संकेतक बोर्डों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। मौसम की मार से कई बोर्ड खराब हो चुके हैं या उखड़ गए हैं। प्रमुख मार्गों पर दिशा और दूरी की जानकारी देने वाले संकेतकों की कमी के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग से शहर में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों के लिए भी आधुनिक और रेडियमयुक्त संकेतक बोर्डों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

उरगा-हाटी और कोरबी-चोटिया मार्ग भी बदहाल जिले के दूसरे प्रमुख मार्गों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। उरगा से हाटी के बीच लगभग 13 किलोमीटर सड़क जर्जर हो चुकी है। इसी तरह कोरबी-चोटिया मार्ग पर भी आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि ये दोनों मार्ग हाथी प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में सड़क खराब होने के कारण वाहन चालकों को अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ता है। रात के समय गड्ढों और खराब सड़क के कारण दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। कटघोरा-पसान सहित अन्य प्रमुख मार्गों की मरम्मत में हो रही देरी से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून के बाद मरम्मत कार्य में तेजी आएगी, लेकिन अब तक डामरीकरण शुरू नहीं होने से उनकी परेशानी बनी हुई है।