अंबिकापुर-बिलासपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, बस में घुसा ट्रक, दो यात्रियों की मौत, पांच घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी यात्री बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हादसा कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तानाखार में अनूप ढाबा के पास रात करीब 2:30 बजे हुआ। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया।

लघुशंका के लिए रोकी थी बस, तभी हुआ हादसा जानकारी के अनुसार कुनकुरी से रायपुर जा रही रॉयल यात्री बस क्रमांक सीजी-06-एचडी-2962 कटघोरा से आगे तानाखार के समीप अनूप ढाबा के पास पहुंची थी। इस दौरान कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए बस रोकने को कहा। चालक ने बस को मेन रोड के किनारे खड़ा कर दिया। यात्री बस से उतरने की तैयारी में ही थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर क्रमांक सीजी-04-पीएक्स-7808 ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुई इस टक्कर से बस में अफरा-तफरी मच गई और कई यात्री चोटिल हो गए।