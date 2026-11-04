कुसमुंडा खदान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान सभा के चक्काजाम के बाद एसईसीएल प्रबंधन ने दी त्रिपक्षीय वार्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : एसईसीएल की कुसमुंडा खदान क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के काम में प्रभावित भू-विस्थापितों और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने चक्काजाम किया। कुसमुंडा थाना के पास प्रदर्शनकारियों ने कोल परिवहन पूरी तरह रोक दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। चक्काजाम से खदान के अंदर और बाहर भारी वाहनों की कतारें लग गईं।

तदुपरांत दर्री तहसीलदार और कुसमुंडा थाना प्रभारी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। बैठक में एसईसीएल ने प्रशासन की मौजूदगी में 11 नवंबर को समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद चक्काजाम समाप्त कर दिया गया। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत झा ने कहा कि एसईसीएल के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई, वे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधन आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ मिलीभगत कर दूसरे जिलों और राज्यों से कर्मचारियों को भर्ती कर रहा है।