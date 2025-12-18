मेरी खबरें
    गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल-पहाड़ी में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में तीन माओवादियों को मार गिराया। डीआरजी की कार्रवाई ...और पढ़ें

    By Animesh PaulEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:43:03 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 09:43:03 AM (IST)
    सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 माओवादी किए ढेर, हथियार बरामद
    सुकमा में चल रहा माओवादी विरोधी अभियान।

    HighLights

    1. गोलापल्ली क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान जारी।
    2. मुठभेड़ में तीन माओवादी ढेर किए गए।
    3. डीआरजी टीम ने सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

    नईदुनिया न्यूज, सुकमा। गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल-पहाड़ी में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मौके से हथियार भी मिले हैं।

    माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर जिला सुकमा की डीआरजी(जिला रिजर्व गार्ड) टीम ने गुरुवार की सुबह सर्च आपरेशन शुरू किया था। अभियान के दौरान सुबह से ही सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ स्थल से हथियारों की बरामदगी हुई है, हालांकि मारे गए माओवादियों की पहचान और बरामद सामग्री का विस्तृत विवरण अभियान पूर्ण होने के बाद जारी किया जाएगा।

    इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग स्वयं सुकमा एसपी किरण चव्हाण कर रहे हैं। क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर सर्च ऑपरेशन को और तेज किया गया है। बता दें कि पिछले दो वर्ष में माओवादियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, शीर्ष माओवादी नेताओं सहित 500 से अधिक माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं।


