मसाज कराने गए दो तहसीलदारों को युवकों ने पीटा, छत्तीसगढ़ के कोरबा की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। ब्यूटी पार्लर गए दो तहसीलदारों की छह युवकों ने पिटाई कर दी। घटना में दोनों तहसीलदार के सिर में गंभीर चोंटे आईं। मामले में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। फरार दो आरोपित की तलाश की जा रही है। आरोपितों का दोनों तहसीलदार के ड्राइवर से पार्किंग को लेकर विवाद हो रहा था, जिस पर समझाइश देने बाहर निकले थे।

मंगलवार रात नौ बजे के बीच दीपका तहसीलदार अमित केरकेटा और हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानु आदर्श नगर स्थित राजेश ब्यूटी पार्लर (सेलून) गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि पटवारी त्रिलोक सोनवानी ने वहां नस और हाथ-पैर दर्द के लिए अच्छी मालिश करने की जानकारी दी थी। इसलिए मालिश कराने दोनों अलग- अलग गाड़ियों से गए थे। इसी दौरान वहीं कुछ युवक आए और वहां उपस्थित चालकों के साथ विवाद करने लगे।