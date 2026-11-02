कोरबा: 500 रुपये न देने पर चार बदमाशों ने दो युवकों को बेल्ट से पीटा, फिर जमीन पर घसीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शराब पीने के लिए 500 रुपये नहीं देना दो युवकों को भारी पड़ गया। बांकीमोंगरा में बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोककर पहले रुपयों की मांग की। इनकार करने पर गाली-गलौज करते हुए बेल्ट और मुक्कों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दोनों को जमीन पर घसीटकर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना 30 अक्टूबर की रात करीब साढ़े नौ बजे की है।

सूरज कुमार बिंझवार अपने साथी दिनेश कुमार बिंझवार के साथ बांकीमोंगरा देसी शराब दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपितों ने दोनों को रोक लिया और शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे। युवकों ने रुपये देने से मना किया तो आरोपितों ने अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद हाथ-मुक्कों और बेल्ट से हमला कर दोनों की पिटाई की।