कोरबा में लाचारी की खौफनाक दास्तान... पत्नी के कैंसर इलाज से टूटी उम्मीदें, पति ने दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले अंतर्गत सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरीपारा में एक 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई है। मृतक की पहचान संतोष (45 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया व पंचनामा जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम (PM) के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक पुलिस जांच और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक लाचारी और आर्थिक तंगी मुख्य वजह मानी जा रही है:
पत्नी को कैंसर की बीमारी: मृतक संतोष की पत्नी लंबे समय से कैंसर जैसी जानलेवा व गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं।
इलाज पर लगातार खर्च: पत्नी के निरंतर चले आ रहे इलाज पर लगातार काफी पैसे खर्च हो रहे थे, जिसके कारण पूरा परिवार पिछले लंबे समय से भारी आर्थिक परेशानी और तंगी के दौर से गुजर रहा था।
मानसिक स्थिति व अवसाद: पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आर्थिक तंगी और घरेलू तनाव के कारण संतोष की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी और उनका इलाज जारी था।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है।
बहुआयामी जांच जारी: सिविल लाइन थाना पुलिस का कहना है कि पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक तंगी, बीमारी के इलाज के खर्च तथा मानसिक स्थिति सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्वजनों के विस्तृत बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राथमिक जानकारियों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।