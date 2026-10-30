कोरबा में लाचारी की खौफनाक दास्तान... पत्नी के कैंसर इलाज से टूटी उम्मीदें, पति ने दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले अंतर्गत सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरीपारा में एक 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की दुखद घटना सामने आई है। मृतक की पहचान संतोष (45 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया व पंचनामा जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम (PM) के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।