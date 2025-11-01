कोरबा में एक्स-रे में दिखा सिक्का जैसा गोला, इलाज शुरू होने से पहले मासूम की मौत

नईदुनिया न्यूज, कोरबा। आठ साल के एक मासूम बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई। स्वजन उसे मेडिकल कालेज अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां एक्सरे रिपोर्ट में सीने में गोल आकार दिखाई दिया। इस पर स्वजन सिक्का फंसने की आशंका जताई। चिकित्सक इलाज शुरू करते इससे पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया। सब उस समय भौचक रह गए जब गले में एंबुलिजम खून का थक्का मिला।

मूलतः रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के रहने वाले मदन सारथी कुछ दिनों पहले बेटे शिवम सारथी के कंधे की चोट का इलाज कराने कोरबा आए थे और यहां गोढ़ी गांव में रिश्तेदारों के घर ठहरे हुए थे। शुक्रवार रात अचानक बच्चे की हालत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ के कारण उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगे। उसे मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया। जहां परेशानी को देखते हुए उसका एक्स- रे कराया गया, जिसमें गले में गोल सिक्के जैसी आकृति दिखाई दी।