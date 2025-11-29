मेरी खबरें
    कोरबा रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार के संपर्क में आया युवक, इलाज के दौरान हुई मौत

    CG Crime: कोरबा रेलवे स्टेशन पर कार्य के दौरान झुलसे युवक श्याम चौहान की भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की शाम मौत हो गई। घटना में वह 30 प्रतिशत से भी ज्यादा झुलस गया था। बेहतर इलाज के लिए बीते 27 नवंबर को उसे सेक्टर-9 अस्पताल के बर्न यूनिट में रेफर किया गया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 10:18:53 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 10:18:53 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। कोरबा रेलवे स्टेशन पर कार्य के दौरान झुलसे युवक श्याम चौहान (25) की भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की शाम मौत हो गई। घटना में वह 30 प्रतिशत से भी ज्यादा झुलस गया था। बेहतर इलाज के लिए बीते 27 नवंबर को उसे सेक्टर-9 अस्पताल के बर्न यूनिट में रेफर किया गया था।

    जानकारी के अनुसार बीते 24 नवंबर की शाम लगभग 4.30 बजे कोरबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 के गेवरा छोर पर हुई थी। श्याम चैहान रूफ पेंटिंग कार्य के दौरान रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक (अति उच्च दाब) तार के संपर्क में आने के कारण झुलस गया था। घटना के समय वहां पर एआरटी वैन में कार्य चल रहा था।


    रूफ पेंटिंग का काम सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और ओएचई लाइन चार्ज होने के बाद श्याम चौहान हादसे का शिकार हुआ। घायल को तत्काल जिला अस्पताल कोरबा ले जाया गया और फिर गंभीर स्थिति में बिलासपुर स्थित बर्न एंड ट्रामा रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया।

    जहां से बेहतर इलाज के लिए बीएसपी के सेक्टर-9 में रिफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली भिलाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शून्य में मर्ग दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई कर रही है।

