कोरबा रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार के संपर्क में आया युवक, इलाज के दौरान हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। कोरबा रेलवे स्टेशन पर कार्य के दौरान झुलसे युवक श्याम चौहान (25) की भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की शाम मौत हो गई। घटना में वह 30 प्रतिशत से भी ज्यादा झुलस गया था। बेहतर इलाज के लिए बीते 27 नवंबर को उसे सेक्टर-9 अस्पताल के बर्न यूनिट में रेफर किया गया था।

जानकारी के अनुसार बीते 24 नवंबर की शाम लगभग 4.30 बजे कोरबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 के गेवरा छोर पर हुई थी। श्याम चैहान रूफ पेंटिंग कार्य के दौरान रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक (अति उच्च दाब) तार के संपर्क में आने के कारण झुलस गया था। घटना के समय वहां पर एआरटी वैन में कार्य चल रहा था।