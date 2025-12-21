मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ एक्शन, आबकारी टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा मुख्य सप्लायर, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 08:53:06 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 08:53:06 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, बैकुंठपुर। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम सरगुजा द्वारा नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उड़नदस्ता टीम ने इस बार कोरिया जिले में सफलता हासिल करते हुए नशीले इंजेक्शन के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है।

    सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पटना चौकी पंडोपारा क्षेत्र के सांवारांवा निवासी दिलीप सोनवानी अपने घर में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन रखकर उनकी अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए आबकारी टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आरोपी से खरीदारी करवाई गई, जिसके बाद पुख्ता प्रमाण मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।


    21 दिसंबर 2025 की सुबह सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने आरोपित दिलीप सोनवानी के घर दबिश दी। तलाशी के दौरान उसके शयनकक्ष से एक प्लास्टिक बोरी में कुल 200 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। जब्त किए गए नशीले इंजेक्शनों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग दो लाख रुपये बताई जा रही है।आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया।

    इसके पश्चात आरोपित को 21 दिसंबर 2025 को न्यायालय बैकुंठपुर में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल दाखिल करने का आदेश प्राप्त हुआ।इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के साथआबकारी उपनिरीक्षक तेजराम केहरी,मुख्य आरक्षक रमेश दुबे, अशोक सोनी,नगर सैनिक गणेश पांडे, रणविजय सिंह, ओमप्रकाश गुप्ता तथा महिला सैनिक अंजू एक्का की भूमिका रही।

    कोरिया जिले में पहली बड़ी कार्रवाई

    सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि कोरिया जिले में यह उड़नदस्ता टीम की पहली बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिलों में नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

    वहीं जशपुर और एमसीबी जिलों में भी नशीले इंजेक्शन विक्रेताओं की पतासाजी की जा रही है और जल्द ही वहां भी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि उड़नदस्ता टीम द्वारा पिछले चार महीनों में नशीले इंजेक्शन एवं कफ सीरप विक्रेताओं पर यह 31वीं कार्रवाई है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से पूरे सरगुजा संभाग में नशे के सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है।

