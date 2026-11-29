नईदुनिया न्यूज़, बागबाहरा। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई आबकारी विभाग की टीम पर ग्रामीणों के आक्रोश का कहर टूट पड़ा। बोकरामुड़ा खुर्द के आश्रित ग्राम दुमानीपारा में शनिवार को दबिश देने पहुंची टीम को न केवल भारी विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि ग्रामीणों ने टीम पर हमला बोलते हुए कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। हमले में उप निरीक्षक सहित प्लेसमेंट कर्मचारी घायल हुए हैं। मामले में बागबाहरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपितों की धरपकड़ शुरू कर दी है।

80 किलो महुआ लाहन बरामद, पंचनामा के दौरान भड़के ग्रामीण पुलिस के अनुसार, आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोकरामुड़ा खुर्द के आश्रित ग्राम दुमानीपारा में दशोबाई मांझी के घर भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने की तैयारी चल रही है। सूचना की तस्दीक के बाद सुबह करीब 9:30 बजे आबकारी की टीम किराए के वाहन क्रमांक सीजी 04 पीजेड 3523 में सवार होकर मौके पर पहुंची।

घर की तलाशी लेने पर टीम को जरकिन में भरा करीब 80 किलोग्राम महुआ लाहन (पास) बरामद हुआ। आबकारी टीम द्वारा जब्त किए गए महुआ लाहन को कब्जे में लेकर मौके पर ही पंचनामा तैयार करने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर रही थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीण उग्र होकर मारपीट पर उतारू हो गए। ग्रामीणों के इस अचानक हुए हमले में आबकारी उप निरीक्षक आनंद स्वर्णकार, आरक्षक सौरभ सिंह सहित प्लेसमेंट कर्मी सेल्समैन ललित राजपूत को चोटें आई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बागबाहरा पुलिस और डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद बागबाहरा पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और आबकारी की टीम को सुरक्षित थाने लाए।