महासमुंद में NH-53 पर भीषण हादसा, संबलपुर से लौट रही कार ट्रक में घुसी, दो महिलाओं की मौके पर मौत; तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर बावनकेरा चौक के पास भीषण सड़क हादसे (Mahasamund Accident) में कार सवार दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। संबलपुर से लौट रही कार आगे चल रहे 16 चक्का ट्रक में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना पटेवा थाना क्षेत्र की है।

संबलपुर से लौटते समय हुआ हादसा पुलिस के अनुसार, कार में पांच लोग सवार थे, जो संबलपुर से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बावनकेरा चौक के पास कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।