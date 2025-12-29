मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्‍तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के कारकेड का वाहन पलटा, जवान का हाथ टूटा

    सोमवार को मंत्री राजेश अग्रवाल सिरपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के 1 जनवरी को प्रस्तावित ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 09:19:35 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 09:22:29 PM (IST)
    छत्‍तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के कारकेड का वाहन पलटा, जवान का हाथ टूटा
    महासमुंद में हुआ हादसा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि। महासमुंद। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के कारकेड की एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सोमवार दोपहर कोडार के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान का हाथ टूट गया, जबकि एक हेड कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

    सोमवार को मंत्री राजेश अग्रवाल सिरपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के 1 जनवरी को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद लौट रहे थे। नेशनल हाईवे 53 पर पिरदा के पास दोपहर करीब 2:37 बजे मंत्री का काफिला पहुंचा, तभी यह घटना हुई।


    दुर्घटना का शिकार हुई स्कॉर्पियो (सीजी 04 एनजेड 8178) में जिला पुलिस बल के हेड कांस्टेबल त्रिलोचन भोई (45), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 15वीं बटालियन के जवान प्रदीप कुमार (26) और वाहन चालक सवार थे।

    दुर्घटना में जवान प्रदीप कुमार का हाथ टूट गया, जबकि हेड कांस्टेबल त्रिलोचन भोई को हल्की चोटें आईं। सूचना मिलते ही तुमगांव थाना प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। जवान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.