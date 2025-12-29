नईदुनिया प्रतिनिधि। महासमुंद। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के कारकेड की एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सोमवार दोपहर कोडार के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान का हाथ टूट गया, जबकि एक हेड कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

सोमवार को मंत्री राजेश अग्रवाल सिरपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के 1 जनवरी को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद लौट रहे थे। नेशनल हाईवे 53 पर पिरदा के पास दोपहर करीब 2:37 बजे मंत्री का काफिला पहुंचा, तभी यह घटना हुई।