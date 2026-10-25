महासमुंद में भाजपा नेता के घर वन विभाग की दबिश, भारी मात्रा में सागौन लकड़ी जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। महासमुंद वनमंडल अंतर्गत ग्राम कछारडीह में वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सागौन की लकड़ी की खेप बरामद की है। यह छापा भाजपा नेता एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रायतुम के अध्यक्ष संतुराम यादव के आवास पर मारा गया। सत्ताधारी दल से जुड़े पदाधिकारी के घर हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जब्त की गई लकड़ी को वन विभाग ने सुरक्षित महासमुंद डिपो भेज दिया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, वन परिक्षेत्र में लंबे समय से अवैध इमारती लकड़ी के भंडारण की गोपनीय सूचनाएं मिल रही थीं। पुख्ता सूचना के आधार पर झलप उपपरिक्षेत्र, महासमुंद परिक्षेत्र और सिरपुर परियोजना मंडल की संयुक्त टीम ने संतुराम यादव के कछारडीह स्थित घर पर औचक दबिश दी। तलाशी के दौरान घर के परिसर से सागौन के बने चिरान, चौखट-पल्ले और बड़े लट्ठे बरामद किए गए। वन अमले ने तुरंत पूरी लकड़ी को जब्त कर पंचनामा तैयार किया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक पकड़ी गई लकड़ी का बाजार मूल्य लाखों रुपये आंका जा रहा है।