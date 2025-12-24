महासमुंद के चिवराकुटा में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के अवैध कारोबार का राजफाश

नईदुनिया प्रतिनिधि। महासमुंद। मंगलवार- बुधवार की दरम्यानी रात प्रशासन ने चिवराकुटा में अवैध रूप से चल रहे गैस सिलेंडर रिफिलिंग कारोबार का राजफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

सरायपाली एसडीएम अनुपमा आनंद के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में छह कैप्सूल ट्रकों सहित सैकड़ों गैस सिलेंडर टंकियां और रिफिलिंग से जुड़े उपकरण जब्त किए गए हैं।

यह पूरा कार्य बिना किसी वैध अनुमति और सुरक्षा मानकों के किया जा रहा था, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी।

जानकारी के अनुसार एसडीएम अनुपमा आनंद अपनी टीम के साथ बीती रात अवैध धान परिवहन की जांच और कार्रवाई के लिए निरीक्षण पर निकली थीं।

इसी दौरान ग्राम चिवराकुटा के पास एक इंडेन गैस का कैप्सूल ट्रक जंगल मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में जाते हुए दिखाई दिया। संदेह होने पर प्रशासनिक टीम ने ट्रक का पीछा किया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे एक गोदाम में छह कैप्सूल ट्रकों से गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग की जा रही थी।