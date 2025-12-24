मेरी खबरें
    महासमुंद के चिवराकुटा में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के अवैध कारोबार का राजफाश

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 08:30:17 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 08:30:50 PM (IST)
    कैप्सूल ट्रक से सिलेंडर रिफलिंग सिस्टम पकड़ाया

    HighLights

    1. एसडीएम ने चिवराकुटा में की छापामार कार्रवाई
    2. अवैध रिफिलिंग करते कैप्सूल ट्रक, टंकियां जब्‍त
    3. 00 मामला सरायपाली के ग्राम चिवराराकुटा का

    नईदुनिया प्रतिनिधि। महासमुंद। मंगलवार- बुधवार की दरम्यानी रात प्रशासन ने चिवराकुटा में अवैध रूप से चल रहे गैस सिलेंडर रिफिलिंग कारोबार का राजफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

    सरायपाली एसडीएम अनुपमा आनंद के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में छह कैप्सूल ट्रकों सहित सैकड़ों गैस सिलेंडर टंकियां और रिफिलिंग से जुड़े उपकरण जब्त किए गए हैं।

    यह पूरा कार्य बिना किसी वैध अनुमति और सुरक्षा मानकों के किया जा रहा था, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी।

    जानकारी के अनुसार एसडीएम अनुपमा आनंद अपनी टीम के साथ बीती रात अवैध धान परिवहन की जांच और कार्रवाई के लिए निरीक्षण पर निकली थीं।

    इसी दौरान ग्राम चिवराकुटा के पास एक इंडेन गैस का कैप्सूल ट्रक जंगल मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में जाते हुए दिखाई दिया। संदेह होने पर प्रशासनिक टीम ने ट्रक का पीछा किया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे एक गोदाम में छह कैप्सूल ट्रकों से गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग की जा रही थी।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह अवैध गतिविधि पूरी तरह से नियमों की अनदेखी करते हुए की जा रही थी। किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण आसपास के ग्रामीण इलाकों, पशुधन और वन क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था।


    दबी जुबान से यह भी चर्चा है कि इस पूरे मामले में आसपास के किसी गैस एजेंसी की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि जिस स्थान पर अवैध रिफिलिंग की जा रही थी वह भूमि किसके नाम पर दर्ज है और इस अवैध कारोबार का संचालन कौन कर रहा था।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भूमि वन अधिकार पट्टा के अंतर्गत दी गई थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर वहां अनाधिकृत रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। हालांकि प्रशासन ने अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

