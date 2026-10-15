महासमुंद जिला अस्पताल में 20 वर्षों से आईसीयू नहीं, पड़े-पड़े खराब हो गए 15 में से छह वेंटिलेटर

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्वास्थ्य ढांचे की बदहाली का एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध 330 बिस्तरों वाले अस्पताल में पिछले दो दशकों से सघन चिकित्सा इकाई (ICU) शुरू नहीं हो सकी है।

जिले की करीब 12 लाख की आबादी और पड़ोसी जिलों के मरीजों के भरोसे चलने वाले इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जीवनरक्षक आईसीयू न होना स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। स्थिति यह है कि गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद सीधे रायपुर या अन्य उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर कर दिया जाता है।

330 बिस्तरों का अस्पताल, प्रतिदिन 550 मरीज वर्ष 2006 में 100 बिस्तरों के साथ शुरू हुए इस जिला अस्पताल को वर्ष 2021 में मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद 330 बिस्तरों में अपग्रेड किया गया था। वर्तमान में यहां महासमुंद के अलावा गरियाबंद और बलौदाबाजार जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से रोजाना औसतन 550 से अधिक मरीज बाह्य रोगी विभाग (OPD) में परामर्श लेने आते हैं। लाखों के 15 वेंटिलेटर मिले, रख-रखाव के अभाव में 6 हुए खराब अस्पताल में आपातकालीन व्यवस्था की पोल इस बात से भी खुलती है कि कोविड महामारी के दौरान जीवन रक्षा के लिए पीएम केयर्स फंड से 6 और सीजीएमएससी के जरिए 9 समेत कुल 15 आधुनिक वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे। आईसीयू वार्ड स्थापित न होने के कारण इन मशीनों का उपयोग ही नहीं हो पाया। बंद कमरों में रखे-रखे इनमें से 6 वेंटिलेटर खराब हो चुके हैं, जबकि शेष 9 मशीनें धूल फांकते हुए अपने उपयोग की बाट जोह रही हैं। सरकारी धन से खरीदे गए जीवनरक्षक उपकरणों का यह हश्र सीधे तौर पर चिकित्सकीय लापरवाही को दर्शाता है।