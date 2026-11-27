नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। पटवारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद भी जिले में राजस्व कार्यों की स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। पटवारी तहसील कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित तो हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। इससे किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार नपटवारी संगठन के बीच हुए निर्णय के अनुसार, जब तक निलंबित एवं ब्रेक इन सर्विस वाले पटवारियों की बहाली नहीं होती, तब तक अन्य पटवारी भी काम नहीं करेंगे। संगठन के इस फैसले के चलते हड़ताल समाप्त होने के बावजूद राजस्व विभाग का कामकाज प्रभावित बना हुआ है। हालांकि इस संबंध में पटवारियो ने लिखित सूचना प्रशासन को नहीं दिया है।

पटवारियों के कार्यालयों में मौजूद रहने के बाद भी नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, जाति, आय एवं निवास प्रमाणपत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को धान खरीदी के दौरान भी जमीन और रकबा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए पटवारियों की जरूरत पड़ रही है। हड़ताल खत्म होने के बाद काम शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब निराशा हाथ लग रही है। पटवारियों की बहाली और संगठन के निर्णय के बीच प्रशासनिक कामकाज प्रभावित है। ऐसे में आम लोगों को राहत कब मिलेगी, यह सवाल बना हुआ है।