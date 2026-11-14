महासमुंद में NH-353 पर एंबुलेंस ट्रक में घुसी, दो महिलाओं की मौत; 3 गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। शनिवार सुबह बागबाहरा के समीप नेशनल हाईवे 353 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मरीज को लेकर ओडिशा की ओर जा रही एक एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी एंबुलेंस प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एंबुलेंस महासमुंद अस्पताल से मरीज को लेकर ओडिशा की ओर जा रही थी। इसी दौरान बागबाहरा के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।