1987-88 की खुदाई में मिली दुनिया की इकलौती 'रुद्र-शिव' प्रतिमा का सच, बारिश में करें तालागांव-मदकूद्वीप के अद्भुत दर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: अविभाजित बिलासपुर संभाग प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों, नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं की अनोखी धरोहर समेटे हुए है। मानसून की रिमझिम फुहारों के बीच इन पर्यटन स्थलों का अलौकिक सौंदर्य अपने शबाब पर है।इसी प्राकृतिक वैभव के बीच बिलासपुर अंचल में इतिहास और आस्था का ऐसा अनुपम संगम छिपा है, जो पूरी दुनिया में बेजोड़ है।

तालागांव में जहां सातवीं शताब्दी की विश्व प्रसिद्ध 'रुद्र-शिव' प्रतिमा विराजमान है, वहीं पास ही बहती शिवनाथ नदी के मध्य स्थित मदकूद्वीप में साक्षात केदार तीर्थ का अलौकिक आभास होता है।वर्ष 1987-88 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में तालागांव स्थित देवरानी मंदिर परिसर में उत्खनन कराया गया था।

इस खुदाई के दौरान एक अत्यंत विलक्षण और अनूठी प्रतिमा प्राप्त हुई। शैव संप्रदाय से संबंधित यह 'रुद्र-शिव' प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में अपने ढंग की एकमात्र ज्ञात प्रतिमा है। इस अद्भूत प्रतिमा की शारीरिक संरचना विभिन्न जीव-जंतुओं और आकृतियों के संयोजन से बनी है, जिसे देखने दुनिया भर से शोधकर्ता और पर्यटक खिंचे चले आते हैं। दूसरी ओर, तालागांव के समीप स्थित मदकूद्वीप का मनोरम दृश्य बारिश के मौसम में केदारनाथ तीर्थ जैसा नजर आता है। पौराणिक काल में 'हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप' के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल मांडूक ऋषि की पावन तपोस्थली रही है।

अद्भुत प्रतिमाएं चारों ओर जलधारा से घिरे इस द्वीप में 8वीं और 10वीं शताब्दी के प्राचीन शिवलिंग, नंदी और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की विभिन्न मुद्राओं में अद्भुत प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र को यदि पर्यटन उद्योग के रूप में पूर्णतः विकसित किया जाए, तो यह पूरा संभाग देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। बारिश के दिनों में पर्यटन बारिश के दिनों में इन पर्यटन केंद्रों की आभा देखते ही बनती है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही साथ पौराणिक काल के महत्व के अनुसार यह हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप के नाम जाना जाता है। नदी के मध्य द्वीप की मान्यता केदार तीर्थ के रूप में होती है। हमारा पूरा संभाग पौराणिक और ऐतिहासिकल काल के साथ ही प्रकृति की गोद में समाया हुआ है। शैव तांत्रिकों की अनुष्ठान स्थली ताला में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना छठवीं से दसवीं शताब्दी तक अत्यंत समृद्घ स्थल के रूप में पहचान बनाने वाला ताला तब शैव तांत्रिकों की अनुष्ठान स्थली रहा है। शैव उपासकों की धार्मिक स्थली रही ताला में अब रुद्र शिव के साथ ही देवरानी जेठानी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। पुरातत्व विभाग के उत्खनन के बाद ताला में स्थापत्य व मूर्तिकला का रूप सामने आया है। दुनिया की इकलौती प्रतिमा है रुद्र-शिव वर्ष 1987-88 में भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में देवरानी मंदिर के परिसर में उत्खनन किया गया है। इस दौरान एक विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई । यह प्रतिमा भारतीय कला में अपने ढंग की एकमात्र ज्ञात प्रतिमा है। शैव संप्रदाय से संबंधित इस प्रतिमा का शिल्प अद्भूत है।