बंदूक छोड़ थामा लोकतंत्र का हाथ, 37 लाख के इनामी 11 माओवादियों ने किया सरेंडर, मिलेंगी कई सुविधाएं

नईदुनिया न्यूज, कोंडागांव। पुनर्वास से पुनर्जीवन पुना मारगेम पहल के अंतर्गत बुधवार को जिला मुख्यालय में 37 लाख के इनामी 11 माओवादी मुख्य धारा में लौटे। इनमें 05 महिला माओवादी भी शामिल हैं। सभी ने एसपी के समक्ष सरेंडर किया। इनमें बड़े लीडर मिलिट्री कंपनी सदस्य-03, एसीएम-01 और पीएम-07 सहित छह पुरुष व पांच महिला माओवादी शामिल हैं।

आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रोत्साहन राशि 50-50 हजार का चेक प्रदान किया गया। सभी पुनर्वासित नक्सलियों को छग शासन की माओवाद उन्मूलन नीति के तहत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। पुलिस के अनुसार साल 2025 में अब तक कुल 298 बड़े/छोटे कैडर के माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

बोडा वड्डे उर्फ भीमा उत्तर बस्तर डिवीजन कम्पनी नं. 05 मिलिट्री कम्पनी सदस्य, नमेश मण्डावी उर्फ दिलीप उत्तर बस्तर डिवीजन कंपनी न. 06 मिलेट्री कंपनी सदस्य, सोमारी मण्डावी उर्फ रीता उत्तर बस्तर डिवीजन कम्पनी नं. 06 सदस्य सभी पर इनाम आठ लाख रुपये, सियाराम सलाम उर्फ आकाश उर्फ सनकू जीआरबी डिवीजन मालाजखण्ड एरिया कमेटी सदस्य एसीएम इनाम 05 लाख, मीरा मण्डावी प्लाटून नं. 01 पीपीसीएम इनाम दो लाख रुपये समेत अन्य हैं।

बीजापुर में सुरक्षाबलों ने बरामद किया प्रेशर आईईडी

केरिपु 214 वाहिनी कैंप पील्लूर की टीम ने एरिया डामिनेशन और डीमाइनिंग के दौरान पील्लूर-मरवाड़ा मार्ग से 300 मीटर अंदर कच्चे रास्ते पर माओवादियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आइईडी बरामद किया। आइईडी बीयर बाटल में प्रेशर प्लांट किया गया था। जवानों की सूझबूझ से इसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया और मौके पर ही बीडीडी टीम ने आईईडी को सफलतापूर्वक नष्ट कर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया।