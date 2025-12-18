मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटे अधिकारी

    CRPF Jawan Suicide: छत्तीसगढ़ के माओवादी हिंसा प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के ए ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 02:42:51 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 02:44:54 PM (IST)
    नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटे अधिकारी
    नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. नारायणपुर में बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली
    2. नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक ने की घटना की पुष्टि
    3. उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है मृतक जवान

    नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के माओवादी हिंसा प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने सुरक्षाबलों और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होरादी स्थित बीएसएफ कैंप की बताई जा रही है, जहां जवान की तैनाती थी।

    नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर किसी साजिश या बाहरी कारण की पुष्टि नहीं हुई है।


    यूपी का निवासी था मृतक जवान

    मृतक जवान की पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। सचिन कुमार लंबे समय से माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्र में मोर्चे पर तैनात था और वर्तमान में सोनपुर थाना क्षेत्र के होरादी बीएसएफ कैंप में अपनी सेवाएं दे रहा था। जवान के आत्महत्या करने के पीछे क्या वजह रही, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच वरिष्ठ अधिकारी

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। पुलिस के साथ-साथ बीएसएफ की आंतरिक टीम भी मामले की जांच में जुट गई है।

    सूत्रों के अनुसार, जवान के साथ ड्यूटी पर तैनात अन्य बीएसएफ कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि जवान हाल के दिनों में किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या या ड्यूटी से जुड़े दबाव में तो नहीं था। अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या जैसे गंभीर कदम के पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसलिए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.