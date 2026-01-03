मेरी खबरें
    आदिंगपार-धुरबेड़ा पहुंचने वाली जिले की पहली कलेक्टर, बाइक से किया दुर्गम इलाकों का दौरा

    Collector Namrata Jain: शासन की मंशा के अनुरूप जिले के दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं एवं मूलभूत सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने क

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 01:45:10 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 01:45:10 PM (IST)
    आदिंगपार-धुरबेड़ा पहुंचने वाली जिले की पहली कलेक्टर, बाइक से किया दुर्गम इलाकों का दौरा
    आदिंगपार-धुरबेड़ा पहुंचने वाली जिले की पहली कलेक्टर।

    1. आदिंगपार-धुरबेड़ा पहुंचने वाली जिले की पहली कलेक्टर।
    2. बाइक से किया दुर्गम इलाकों का दौरा।
    3. बाइक से अंतिम छोर तक पहुंचीं कलेक्टर नम्रता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नारायणपुर। शासन की मंशा के अनुरूप जिले के दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं एवं मूलभूत सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा शुक्रवार को क्षेत्र भ्रमण किया गया। कलेक्टर नम्रता मोटर सायकल के माध्यम से जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम आदिंगपार एवं धुरबेड़ा पहुची जिले के अंदरूनी क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया।

    कलेक्टर जैन ने जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित ग्रामों में पहुंचकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं, शासकीय संस्थाओं के संचालन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का अवलोकन किया। धुरबेड़ा पहुंचकर उन्होंने बालक आश्रम छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय व्यवस्था, आवासीय कक्षों की स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत समीक्षा की गई।


    निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा छात्रावास में अध्ययनरत बच्चों से शैक्षणिक स्तर का आकलन करते हुए पहाड़ा एवं अंग्रेजी अक्षर ज्ञान की जानकारी ली गई। संतोषजनक उत्तर पाए जाने पर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया एवं निरंतर अध्ययन हेतु प्रेरित किया गया। छात्रावास अधीक्षक द्वारा शौचालय निर्माण, खेल सामग्री एवं अधीक्षक निवास कक्ष निर्माण संबंधी मांग प्रस्तुत की गई, जिस पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

    इसके पश्चात कलेक्टर ने धुरबेड़ा उप-स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण तथा नल-जल योजना के अंतर्गत उपलब्ध पेयजल व्यवस्था का परीक्षण किया।

    कलेक्टर जैन द्वारा ग्राम आदिंगपार पहुंचकर ग्राम पंचायत धुरबेड़ा की सरपंच सुदनी ध्रुव एवं ग्रामीणजनों से बैठक कर स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली गई। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन, पहुंच मार्ग की स्थिति एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में जनपद सीईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामों का सर्वे कर आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

    कलेक्टर द्वारा कोड़नार आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर साफ-सफाई, बच्चों के पंजीयन एवं टीएचआर वितरण की समीक्षा की गई। साथ ही आश्रित ग्रामों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए।

    ग्राम कुतुल में सरपंच द्वारा बाजार शेड, नल-जल पाइपलाइन मरम्मत, पुलिया एवं सीसी सड़क निर्माण माँग किया गया ।बेरोजगार युवाओं को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ने की समझिश भी दी गई।

    भ्रमण के दौरान एडीशनल एसपी अजय कुमार ,एसडीएम ओरछा डॉ. सुमित गर्ग, तहसीलदार कोहकामेटा डॉ. अयाज हाशमी, जनपद सीईओ ओरछा श्री लोकेश चतुर्वेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

