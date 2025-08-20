Maoist Surrender: सुरक्षाबलों के एक्शन का खौफ, नारायणपुर में 30 लाख के इनामी 8 माओवादियों ने किया सरेंडर

नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर। 30 लाख रुपये के इनामी आठ माओवादियों ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें डीवीसीएम, पीपीसीएम, एसीएम, पार्टी सदस्य और ब्यूरो सप्लाई टीम सदस्य शामिल हैं, जिनमें छह पुरुष और दो महिलाएं हैं। डीवीसीएम डा. सुखलाल जुर्री ने कहा कि शीर्ष कैडर माओवादी आदिवासियों के असली दुश्मन हैं। वे जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा समानता के अधिकार जैसे झूठे सपनों के नाम पर ग्रामीणों को बरगलाते और उन्हें गुलाम बनाकर शोषण करते हैं।

वहीं, महिला माओवादी कमला गोटा ने बताया कि संगठन में महिलाओं का जीवन नर्क बन चुका है। उनके साथ शारीरिक व मानसिक दोनों तरह का शोषण होता है और लीडर उन्हें निजी दासी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया समेत आइटीबीपी, बीएसएफ और जिला पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। माओवादियों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। इस वर्ष अब तक 148 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।