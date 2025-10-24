छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के गोट गांव में फूड पाइजनिंग से पांच बच्चों की मौत, कई ग्रामीण गंभीर

नईदुनिया न्यूज, नारायणपुर। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत डूंगा के गोट गांव में गुरुवार को छट्ठी समारोह के सामूहिक भोज के बाद फूड पाइजनिंग से पांच मासूम बच्चों की मौत हो गई। कई ग्रामीण और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, छट्ठी समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भोजन किया। कुछ ही घंटों के भीतर लोगों में उल्टी, दस्त, चक्कर आने के साथ ही बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे।

दुर्गम क्षेत्र होने के कारण गंभीर रूप से बीमार लोगों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना काफी मुश्किल रहा। तब तक पांच बच्चों को मौत हो चुकी थी, कई अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गए। नारायणपुर जिला अस्पताल और भैरमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की टीमें तत्काल गोट गांव भेजी गईं।