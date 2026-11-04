रायगढ़ में शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश, 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: जिले में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पूंजीपथरा और लैलूंगा थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए दो सक्रिय बाइक चोर गिरोहों का पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने एक अपचारी बालक सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जब्त किए गए दोपहिया वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये आंकी गई है।

पूंजीपथरा पुलिस की कार्रवाई: 9 बाइक और 2 मोबाइल जब्त घटना की शुरुआत: थाना पूंजीपथरा क्षेत्र के बीएस कंपनी कॉलोनी तराईमाल निवासी मुकेश कुमार बघेल ने 2 नवंबर 2026 को अपनी बजाज पल्सर 125 (कीमत करीब 1.75 लाख रुपये) चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोबाइल लोकेशन से खुला राज: एक गुम मोबाइल की लोकेशन बंजारी मंदिर जंगल में मिलने पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की मदद से संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच में सामने आया कि तांबा चोरी के मामले में जेल से छूटा राजू चौहान अपने साथियों के साथ फिर से सक्रिय हो गया है। गिरफ्तार आरोपी: पुलिस ने राजू चौहान, लक्की सिदार, राजेश श्रीवास, बीर सिंह उर्फ लाल सिंह, सूर्यदेव राम और एक विधि से संघर्षरत बालक को दबोचा। जंगल में छिपाते थे बाइक: पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे रात के समय क्षेत्र में घूमकर गाड़ियां चुराते थे और उन्हें जंगल में ले जाकर पेड़ों की पत्तियों से ढककर छिपा देते थे। पुलिस ने उनके निशानदेही पर तराईमाल और उर्दना क्षेत्र से कुल 9 मोटरसाइकिलें (बजाज पल्सर, हीरो फैशन प्रो, स्कूटी, प्लेटिना, यामाहा R15, सुपर स्प्लेंडर, होंडा साइन, स्प्लेंडर एनएक्सजी और टीवीएस विक्टर) तथा 2 मोबाइल बरामद किए।