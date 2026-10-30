छत्तीसगढ़ में सोना चमकाने वाले ठगों से रहें सावधान, रायगढ़ में परिवार से ठगे 10 लाख के आभूषण

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले अंतर्गत धरमजयगढ़ क्षेत्र में शातिर ठगों द्वारा जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो अज्ञात शातिर ठगों ने पहले घर के बर्तन और चांदी के सामान को चमकाकर परिजनों का अटूट भरोसा जीता, फिर सोने के आभूषण साफ करने का झांसा देकर करीब 8 से 10 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवर पार कर दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

कैसे बुना ठगी का जाल? बर्तन और चांदी से शुरू हुआ भरोसा घटना धरमजयगढ़ के बहेरापारा निवासी सोनू ठाकुर के मकान की है। गुरुवार को दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचे। सफाई का दिखाया करतब: आरोपियों ने सबसे पहले घर में रखे पीतल-तांबे के बर्तन और चांदी के सामान को एक विशेष केमिकल से साफ कर चमका दिया। उनकी इस सफाई को देखकर परिवार वाले पूरी तरह झांसे में आ गए।

सोने के आभूषण चमकाने का दिया झांसा: परिजनों का भरोसा जीतते ही ठगों ने सोने के जेवरों को भी नए जैसा चमकाने का दावा किया। उनकी बातों में आकर सोनू ठाकुर के परिवार ने अपने घर में रखे सोने के चेन, कंगन और अन्य गहने किमत लगभग 8 से 10 लाख रुपये आरोपियों को सौंप दिए। हल्दी, पानी और केमिकल का घोल बनाकर दिया धोखा, सोने के जेवर हाथ में आते ही शातिर ठगों ने अपनी चाल चली- 10 मिनट तक उबालने का झांसा: ठगों ने सोने के जेवरों को एक कटोरी में डाला और उसमें पानी, हल्दी व केमिकल मिला दिया। इसके बाद कटोरी को गैस पर रखकर करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह उबालने को कहा।