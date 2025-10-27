होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मिला GAIL India के GM का शव, मौत के कारणों का नहीं चला पता

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: रायगढ़ के एक थ्री स्टार होटल के कमरे से गेल इंडिया कंपनी के जीएम की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, तेजकुमार बड़ा (57) सिविल लाइन, बिलासपुर के रहने वाले थे। वे 24 अक्टूबर से रायगढ़ के थ्री स्टार होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में रहकर अपनी टीम के साथ गेल इंडिया कंपनी के ऑफिस का संचालन कर रहे थे। वे कंपनी में जीएम के पद पर पदस्थ थे। होटल के कमरे से ही काम कर रहे थे।