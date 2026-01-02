फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया रिश्वतखोर बाबू... पकड़े जाने के डर से पीछे फेंकी रकम, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर ने धरमजयगढ़ के एसडीएम कार्यालय के एक बाबू को एक लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपित ने पकड़े जाने के भय से रुपयों को अपने सरकारी आवास के पीछे फेंक दिया था। रुपये बरामद कर आरोपित पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ग्राम अमलीटिकरा तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ निवासी राजू कुमार यादव द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में इसकी शिकायत की गई थी कि उसने अपने नाम पर ग्राम अमली टिकरा में एक जमीन खरीदी की थी।

उक्त जमीन का रजिस्ट्री उपरांत नामांतरण भी उसके नाम पर हो चुका है। एसडीएम कार्यालय धरमजयगढ़ के बाबू अनिल कुमार चेलक द्वारा उसे बुलाकर यह कहा गया था, जिस जमीन को वह खरीदा है वह गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है, जिसके संबंध में उसके खिलाफ और विक्रेता के खिलाफ एक शिकायत हुई है। जिसके बारे में अनावेदक ने उसे बाद में बुलाने पर मिलने को कहा।

22.12.25 को अनावेदक द्वारा उसे मिलने के लिए बुलाया गया, जिस पर वह 23.12.25 को पीड़ित से जाकर मिला तो अनावेदक बाबू अनिल चेलक द्वारा उससे शिकायत को नस्तीबद्ध करने के बदले में 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है, वही पीड़ित बाबू अनिल चेलक को रिश्वत में 2 लाख रुपये नहीं देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता है। शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाई गई तथा सत्यापन के दौरान प्रथम किश्त में 1 लाख रुपए लेने हेतु सहमति आरोपी अनिल चेलक द्वारा दी गई, जिस पर ट्रैप की योजना तैयार की गई। जहां प्रार्थी द्वारा व्यवस्था की गई राशि 1 लाख रुपए को आरोपित को देने उसके धरमजयगढ़ स्थित शासकीय आवास में भेजा गया।