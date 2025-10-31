रायगढ़ में श्रीराम मंदिर में तोड़फोड़ कर मूर्तियां नाली में फेंकीं, श्रद्धालुओं में भड़का आक्रोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। धर्म समाज, आस्था और देवी देवताओं के विरूद्ध, अमर्यादित, विवादित बयानबाजी के चलते रायगढ़ की शांत फिजा में उबाल आ गया है। जिसमें संत श्री गुरु घासीदास बाबा पर अभद्र टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब रायगढ़ जिले से 45 किलोमीटर दूर घरघोड़ा क्षेत्र के नेगीपारा में एक और आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। इसमें असामाजिक तत्वों ने मंदिर में मौजूद भगवान की प्रतिमा को खंडित कर नाली में फेंक दिए।
शुक्रवार सुबह जब ग्रामीण जन नेगीपारा स्थित श्रीराम मंदिर में पूजा पाठ करने गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। आसपास तलाश करने पर सभी मूर्तियां पास की नाली में टूटी हुई अवस्था में मिलीं।
नाली में भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं माता सीता के प्रतिमाओं के अवस्था को देखकर देखकर श्रद्धालु स्तब्ध रह गए और देखते ही देखते यह घटनाक्रम जंगल मे आग की तरह फैल गई। क्षेत्र के लोगो मे आक्रोश पनप गया, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगो मे तनाव का माहौल निर्मित हो गया।
इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपित की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं। घरघोड़ा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि आरोपित की पहचान की जा सके। वहीं,थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
फिलहाल इस घटना के बाद से क्षेत्र में रोष व्याप्त है। लोगों ने प्रशासन से मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
धर्म जागरण से जुड़े धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें, ताकि कोई भी तत्व रायगढ़ की सामाजिक एकता को भंग न कर सके।