CG News: तालाब में डूबने से हाथी के बच्चे की हुई मौत, हाथियों की चिंघाडों से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

रायगढ़, नईदुनिया प्रतिनिधि। रायगढ़ वन मंडल के बंगुरसिया सर्किल के बडझरिया गांव के तालाब में डूबने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। हाथी के बच्चे की मौत से हाथियो के चिंघाड़ से आसपास के ग्रामीण सहम गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर आकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले बंगुरसिया सर्किल के बडझरिया गांव के तालाब में शुक्रवार शाम एक हाथी के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा वह 6 माह के आसपास का है। जो अपने झुंड के साथ नहा रहा था।

उधर, हादसे के बाद घटना कुछ हाथी तालाब के पास चिंघाड़ते सुनाई दिए। हाथियों की आवाज सुनकर गांव के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगा। वे किसी तरह डरे सहमे सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग की टीम को घटना की जानकारी दी। वन विभाग के मुताबिक बंगुरसिया क्षेत्र में लगातार 30 से अधिक हाथी आवाजाही कर विचरण कर रहे है, धान मंडी में भी जमकर उत्पात मचाकर धान को भोजन बना रहे है। बहरहाल रायगढ़ के दोनों वन मंडल में हाथियों की मौत से वन विभाग के अधिकारी- कर्मचारी सकते में है।