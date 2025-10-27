Job Fraud: CG पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने के नाम पर 11.30 लाख की ठगी, छह आरोपी फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल की नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख 30 हजार रुपये की ठगी के मामले में चक्रधनगर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 को अलेन किड़ो (60), निवासी छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ ने थाना चक्रधरनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे राहुल किड़ो को छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपितों ने लाखों रुपये की ठगी की है।

पुलिस ने जांच शुरू की

शिकायत के अनुसार आरोपित उत्तरा सिदार ने पहले 50 हजार रुपये की मांग की। इस पर उसे 30 हजार रुपये दिए गए। बाद में संजू यादव ने 20 हजार रुपये लिए। दोनों ने बताया कि रुपये रायपुर निवासी विकास सिदार को देना है। वह नौकरी लगवाने में मदद करेगा। इसके बाद अलेन किड़ो ने विकास सिदार को रुपये दिए। इसके साथ बाद अमन यादव, सेवक चौहान, मूलचंद कावर, एसके सिंह को भी अलग-अलग खातों में रकम भेजी गई। इस तरह 11 लाख 30 हजार रुपये ले लिए।

इन धाराओं में केस दर्ज

मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने पीड़िता को झूठे दस्तावेज और फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर भरोसा दिलाया था। चक्रधरनगर पुलिस ने उत्तरा सिदार, पिता बंशीलाल सिदार (50) निवासी कांटाहरदी, थाना कोतरारोड, जिला रायगढ़, संजू यादव पिता संदेश यादव (27) निवासी छोटे अतरमुड़ा, जिला पंचायत के पीछे, रायगढ़ पर दर्ज धारा 420, 468, 34 BNS के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। छह आरोपित फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस खोजबीन में जुटी है।