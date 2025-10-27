मेरी खबरें
    Job Fraud: CG पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने के नाम पर 11.30 लाख की ठगी, छह आरोपी फरार

    CG Police Job Fraud: रायगढ़ जिले के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख 30 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अलेन किड़ो ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियों उत्तरा सिदार और संजू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 08:21:55 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 08:21:55 PM (IST)
    रायगढ़ में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी

    HighLights

    1. कांस्टेबल भर्ती के नाम पर 11.30 लाख की ठगी।
    2. पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया।
    3. फर्जी दस्तावेज और नियुक्ति पत्र से ठगा पीड़ित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल की नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख 30 हजार रुपये की ठगी के मामले में चक्रधनगर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 को अलेन किड़ो (60), निवासी छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ ने थाना चक्रधरनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे राहुल किड़ो को छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपितों ने लाखों रुपये की ठगी की है।


    पुलिस ने जांच शुरू की

    शिकायत के अनुसार आरोपित उत्तरा सिदार ने पहले 50 हजार रुपये की मांग की। इस पर उसे 30 हजार रुपये दिए गए। बाद में संजू यादव ने 20 हजार रुपये लिए। दोनों ने बताया कि रुपये रायपुर निवासी विकास सिदार को देना है। वह नौकरी लगवाने में मदद करेगा। इसके बाद अलेन किड़ो ने विकास सिदार को रुपये दिए। इसके साथ बाद अमन यादव, सेवक चौहान, मूलचंद कावर, एसके सिंह को भी अलग-अलग खातों में रकम भेजी गई। इस तरह 11 लाख 30 हजार रुपये ले लिए।

    इन धाराओं में केस दर्ज

    मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने पीड़िता को झूठे दस्तावेज और फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर भरोसा दिलाया था। चक्रधरनगर पुलिस ने उत्तरा सिदार, पिता बंशीलाल सिदार (50) निवासी कांटाहरदी, थाना कोतरारोड, जिला रायगढ़, संजू यादव पिता संदेश यादव (27) निवासी छोटे अतरमुड़ा, जिला पंचायत के पीछे, रायगढ़ पर दर्ज धारा 420, 468, 34 BNS के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। छह आरोपित फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस खोजबीन में जुटी है।

