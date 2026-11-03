छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप, प्राचार्य पर भड़के छात्र नेता

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायगढ़: शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय (केजी कॉलेज) में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत, राज्यगीत और राष्ट्रगान के गायन में कथित चूक का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दो नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी के दौरान हुई इस कथित अव्यवस्था को लेकर भाजयुमो छत्तीसगढ़ के सदस्य एवं बिलासपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष शशांक पाण्डेय ने मोर्चा खोल दिया है।

उन्होंने तीन नवंबर को कलेक्टर और महाविद्यालय के प्राचार्य आनंद शर्मा को अलग-अलग आवेदन सौंपकर मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। कलेक्टर को दिए आवेदन में शशांक पाण्डेय ने उल्लेख किया है कि भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रगीत का गायन आधा हुआ था। मंत्री के निर्देश पर इसमें सुधार कराया गया।