जिंदल पावर की जमीन का फर्जी सौदा, कोर्ट ने पूर्व SDM और पटवारी सहित चार पर FIR के निर्देश दिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़ : वर्ष 2018 में घरघोड़ा के पूर्व एसडीएम अशोक कुमार मार्बल, पटवारी परमेश्वर नेताम और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 419, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने थाना प्रभारी लैलूंगा को दिया है। यह आदेश लैलूंगा निवासी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा दायर क्रिमिनल शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट अशोक कुमार मिश्रा और आशीष कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा।

आरोप है कि एसडीएम अशोक कुमार मार्बल और पटवारी परमेश्वर नेताम ने ग्राम झींकाबहाल की भूमि, खसरा नंबर 208 रकबा 0.773 हेक्टेयर, जो जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड के नाम दर्ज थी, उसके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की। दोनों अधिकारियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि स्वामी के रूप में बिहारी पटेल का नाम अंकित किया और ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1318403 जारी की। इन्हीं फर्जी कागजातों के आधार पर 23 जनवरी 2018 को बिहारी पटेल ने जमीन 11,84,000 रुपये में लैलूंगा के व्यापारी अशोक कुमार अग्रवाल को बेच दी और रजिस्ट्री भी कराई।