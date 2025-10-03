CG News: रायगढ़ में बुजुर्ग महिला-दामाद की लाठी-डंडों से पीटकर की हत्या, NTPC मुआवजा विवाद को बताया वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना से रायकेरा गांव में सनसनी फैला कर रख दिया। गांव के माझा पारा में 80 वर्षीय बुजुर्ग और उसके दामाद की हत्या कर दी गई। जबकि बीच बचाव कर रही मृतक की बेटी गंभीर रुप से घायल है। मुआवजा राशि विवाद के चलते दोहरे हत्याकांड की आशंका पुलिस जताते हुए मृतक के पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही हैं।

एनटीपीसी तिलाईपाली प्रभावित गांव रायकेरा में रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकमेत सिदार का परिवार निवासरत है। सुकमेत के घर उसकी बेटी टिंगनी और दामाद उम्र 60 साल लक्ष्मण घर जमाई के तौर पर वर्षो से रह रहे थे।

वहीं दशहरा के दिन शाम करीब 6 बजे के आसपास परिवार में किसी अज्ञात बात को लेकर विवाद हो गया जिसमें अज्ञात आरोपित ने सुकमेत और उसके दामाद लक्ष्मण की बेरहमी से लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दिया। इस हमले में लक्ष्मण की पत्नी टिंगनी भी चोटिल हो गई। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी कुमार गौरव ने घटनास्थल आकर मौका मुआयना किए। संवेदनशील प्रकरण होने पर इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया,और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार, मृतक बुजुर्ग महिला सुकमेत सिदार को हाल ही में एनटीपीसी में जमीन अधिग्रहण होने पर मुआवज़ा राशि प्राप्त हुई थी।