नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: रायगढ़ जिले के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नवीन नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़ के नए भवन निर्माण कार्य के लिए वित्त विभाग ने कुल 1161.41 लाख रुपये (11 करोड़ 61 लाख 41 हजार रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के बाद अब जल्द ही टेंडर और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से मिली बड़ी उपलब्धि यह महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के निरंतर प्रयासों और पहल का परिणाम है। ओपी चौधरी लंबे समय से रायगढ़ में चिकित्सा व स्वास्थ्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि जिले व आसपास के युवाओं को नर्सिंग और मेडिकल की उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।

युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ: अपना स्वयं का भवन बन जाने से रायगढ़ जिले सहित पूरे संभाग के छात्र-छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब तक स्वयं के भवन के अभाव में विद्यार्थियों और प्रबंधन को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर में पढ़ाई हो सकेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बन रहा रायगढ़ नवीन नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण से हर साल सैकड़ों छात्र-छात्राएं नर्सिंग की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे सकेंगे। इससे जहां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।