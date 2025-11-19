छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बस-ट्रेलर की भिड़ंत, एक की मौत, 11 यात्री घायल

नईदुनिया न्यूज, रायगढ़। बिलासपुर से जोड़ने वाली नेशनल हाइवे 49 के ब्लैक स्पाट चोढ़ा चौक में बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बस के पलटने से दर्जन भर यात्री घायल हो गए, जबकि बस में सवार एजेंट की मौत हो गई।
एनएच-49 पर चोढ़ा चौक में मंगलवार की सुबह भीषण हादसा हुआ। सक्ती से खरसिया होकर धरमजयगढ़ की ओर जा रही सद्भावना यात्री बस क्रमांक CG 11 AR 5594 और ट्रेलर क्रमांक CG 15 E 03201 में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बेकाबू होकर पलट गई। इस ठोकर के बाद यात्रियों के संभलने से पहले ही चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।
लोगों ने की मदद
चौक में दुकान लगाने वाले लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सड़क दुर्घटना की खबर मिलते ही खरसिया पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को सिविल अस्पताल खरसिया भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रायगढ़ रेफर करने की तैयारी की गई।
बस एजेंट अनीश मोहम्मद पिता इब्राहिम मोहम्मद (45), निवासी वार्ड नंबर चार पठान पारा को रायगढ़ लाने के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस में सवार यात्री हादसे से डरे-सहमे और सदमे में थे। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि यह हाइवे का ब्लैक स्पॉट क्षेत्र है, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों द्वारा हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। खरसिया पुलिस ने मर्ग एवं अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
विधायक उमेश पटेल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना
सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलने पर खरसिया के विधायक एवं पूर्व मंत्री उमेश पटेल तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि सभी यात्री स्वस्थ होकर घर लौट सकें। कई घायलों ने हादसे की जानकारी देते समय रोते-बिलखते बताया, जिन्हें विधायक ने ढांढस बंधाया।
इसे भी पढ़ें- भूपेश बघेल की उपसचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया की बेटी के घर डकैती, 19 आरोपित गिरफ्तार, हंडा ढूंढने वाला गिरोह बेनकाब