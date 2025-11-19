छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बस-ट्रेलर की भिड़ंत, एक की मौत, 11 यात्री घायल

नईदुनिया न्यूज, रायगढ़। बिलासपुर से जोड़ने वाली नेशनल हाइवे 49 के ब्लैक स्पाट चोढ़ा चौक में बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बस के पलटने से दर्जन भर यात्री घायल हो गए, जबकि बस में सवार एजेंट की मौत हो गई।

एनएच-49 पर चोढ़ा चौक में मंगलवार की सुबह भीषण हादसा हुआ। सक्ती से खरसिया होकर धरमजयगढ़ की ओर जा रही सद्भावना यात्री बस क्रमांक CG 11 AR 5594 और ट्रेलर क्रमांक CG 15 E 03201 में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस बेकाबू होकर पलट गई। इस ठोकर के बाद यात्रियों के संभलने से पहले ही चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।