नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। ओडिशा के जंगलों से भटककर छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ चर्चित हाथी राजू इन दिनों पूरे रायगढ़ जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

तमनार में डाला डेरा

तमनार वन परिक्षेत्र के गौरबहरी और हमीरपुर इलाके में डेरा डाले इस विशालकाय हाथी को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग दूर-दूर से उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं।

पालतू हाथी है राजू, महावत जेल में

स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार राजू कोई आम जंगली हाथी नहीं है, बल्कि एक पालतू हाथी है। चर्चाओं के मुताबिक राजू का महावत गांजा तस्करी के एक मामले में पकड़े जाने के बाद जेल चला गया है। महावत के साथ न होने और देखरेख के अभाव में राजू भटकते हुए ओडिशा से छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो गया है।