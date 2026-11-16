मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

6 साल की छात्रा से शिक्षक की घिनौनी करतूत, स्कूल में मासूम से अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में स्कूल की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक अजय कुमार भट्ट को पुलिस ने दादी की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

By VISHWANATH RAYEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:06:09 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:06:09 PM (IST)
6 साल की छात्रा से शिक्षक की घिनौनी करतूत, स्कूल में मासूम से अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार
छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक अजय गिरफ्तार

HighLights

  1. घरघोड़ा थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक शाला का मामला।
  2. शिक्षक अजय कुमार भट्ट ने बच्ची के साथ की अश्लील हरकत।
  3. दादी की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: घरघोड़ा थाना क्षेत्र में प्राथमिक शाला के शिक्षक को छात्रा के साथ अश्लील हरकत की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर किया है।

आरोपित अजय कुमार भट्ट पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र भट्ट ग्राम ठूसेकेला थाना खरसिया के रहने वाले हैं। वह घरघोड़ा में रहते थे। 13 नवंबर को महिला ने थाना में अपनी नातिन के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि 13 नवंबर को जब उसने बच्ची को स्कूल जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया।

कारण पूछने पर बताया कि 12 नवंबर को दोपहर में स्कूल के शिक्षक अजय कुमार उसे और कक्षा के एक अन्य बालक को दूसरे कमरे में ले गए थे। वहां शिक्षक कुर्सी पर बैठा और अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया। महिला ने गांव के प्रमुख लोगों को इसकी जानकारी दी। पुलिस की डायल 112 पर भी सूचना दी गई।


टीम ने महिला को शिकायत दर्ज कराने थाना घरघोड़ा पहुंचाया। महिला के लिखित आवेदन पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपित शिक्षक अजय कुमार भट्ट के विरुद्ध धारा 74, 8, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

क्या है पूरा घटनाक्रम?

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित शिक्षक की पहचान अजय कुमार भट्ट (पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र भट्ट, निवासी ग्राम ठूसेकेला, थाना खरसिया, वर्तमान निवासी घरघोड़ा) के रूप में हुई है।

घटना का खुलासा: गत 13 नवंबर को जब एक महिला ने अपनी नातिन को स्कूल जाने के लिए कहा, तो बच्ची ने स्कूल जाने से साफ इंकार कर दिया। जब दादी ने इसका कारण पूछा, तो सहमी हुई बच्ची ने आपबीती सुनाई।

अश्लील हरकत: बच्ची ने बताया कि 12 नवंबर को दोपहर के समय स्कूल के शिक्षक अजय कुमार ने उसे और कक्षा के एक अन्य बालक को दूसरे कमरे में बुलाया। वहां शिक्षक ने कुर्सी पर बैठकर उनके सामने आपत्तिजनक हरकत की और अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी

बच्ची से घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना गांव के प्रमुख लोगों को दी और पुलिस की डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला और बच्ची को सुरक्षित थाना घरघोड़ा पहुंचाया।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।