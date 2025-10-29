मेरी खबरें
    दुकान से बिस्किट चुराने के आरोप में किशोर को खंम्भे से बांधकर बेरहमी से पीटा, Video Viral; आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

    रायगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में बिस्किट चुराने के आरोप में कुछ दबंगों ने एक किशोर की बेरहमी से बांधकर पिटाई की है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ऐसा करने वाले आरोपियों की पहचानकर उनकी तलाश में जुट गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 12:10:41 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 01:31:32 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। शहर के राजीव नगर क्षेत्र में स्थित चाय दुकान में गोली-बिस्किट की कथित तौर पर चोरी करते एक किशोर को पकड़कर कुछ लोगों ने उसे खंबे से बांधकर बेल्ट और बेसबाल से जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस मामले का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होने लगे। इस पर कोतवाली पुलिस मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर अपराध दर्ज करने की कवायद में जुट गई है।

    प्रसारित वीडियो में जिस किशोर को स्थानीय युवकों के द्वारा खंबे से बांधकर बेल्ट और बेसबाल के साथ मारपीट की गई। उस किशोर को दुकानदार ने पुलिस को सौंप दिया। लेकिन किशोर को पुलिस को सौंपने से पहले क्षेत्र के दो-तीन स्थानीय दबंगों ने किशोर के साथ जमकर बेरहमी से मारपीट की। किशोर के चेहरे पर मुक्के के ताबड़तोड़ हमले से हुए जख्मों से भी स्पष्ट पता चल रहा है।


    इसकी पुष्टि प्रसारित वीडियो कर रही है। इस तरह पुलिस को सौंपने के पूर्व किशोर के साथ बेहद अमानवीय ढंग से क्रूरता बरती गई थी। वहीं प्रसारित वीडियो के बाद कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले और कानून को हाथ लेने वाले के विरुद्ध अब कोतवाली पुलिस द्वारा स्वस्फूर्त संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है।

    पुलिस की एक टीम मारपीट में संलिप्त लोगों की धरपकड़ के लिए उनकी खोजबीन में भी जुट गई है। कोतवाली पुलिस इस अमानवीय घटना पर संज्ञान लेकर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में जुट चुकी है।

    कानून हाथ मे लेने से महासमुंद की घटना में जा चुकी है जान

    कुछ दिन पहले ही महासमुंद जिले में इसी तरह चोरी के आरोप में युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई के बाद उसकी की मौत हो गई थी। इस घटना से इलाके में राजनीतिक महौल गरमा गया था। रायगढ़ में भी ऐसी कोई घटना नहीं हो, इस लिए पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है।

    मारपीट घटना की पुष्टि वीडियो में आया हैं, इस संबंध में मारपीट करने वाले लोगो के खिलाफ अपराध दर्ज की जा रही है। आगे की कार्रवाई विवेचना के बाद पूरी होगी। मारपीट करने वाले लोगो की पहचान भी हो चुकी है।

    -ऐनु देवांगन, विवेचना अधिकारी, उपनिरीक्षक थाना कोतवाली

