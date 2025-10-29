दुकान से बिस्किट चुराने के आरोप में किशोर को खंम्भे से बांधकर बेरहमी से पीटा, Video Viral; आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। शहर के राजीव नगर क्षेत्र में स्थित चाय दुकान में गोली-बिस्किट की कथित तौर पर चोरी करते एक किशोर को पकड़कर कुछ लोगों ने उसे खंबे से बांधकर बेल्ट और बेसबाल से जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस मामले का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होने लगे। इस पर कोतवाली पुलिस मारपीट करने वाले युवकों की पहचान कर अपराध दर्ज करने की कवायद में जुट गई है।

प्रसारित वीडियो में जिस किशोर को स्थानीय युवकों के द्वारा खंबे से बांधकर बेल्ट और बेसबाल के साथ मारपीट की गई। उस किशोर को दुकानदार ने पुलिस को सौंप दिया। लेकिन किशोर को पुलिस को सौंपने से पहले क्षेत्र के दो-तीन स्थानीय दबंगों ने किशोर के साथ जमकर बेरहमी से मारपीट की। किशोर के चेहरे पर मुक्के के ताबड़तोड़ हमले से हुए जख्मों से भी स्पष्ट पता चल रहा है।

इसकी पुष्टि प्रसारित वीडियो कर रही है। इस तरह पुलिस को सौंपने के पूर्व किशोर के साथ बेहद अमानवीय ढंग से क्रूरता बरती गई थी। वहीं प्रसारित वीडियो के बाद कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले और कानून को हाथ लेने वाले के विरुद्ध अब कोतवाली पुलिस द्वारा स्वस्फूर्त संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ DMF घोटाले में ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, प्रदेशभर में ठेकेदारों और सप्लायरों के 12 ठिकानों पर पड़ा छापा पुलिस की एक टीम मारपीट में संलिप्त लोगों की धरपकड़ के लिए उनकी खोजबीन में भी जुट गई है। कोतवाली पुलिस इस अमानवीय घटना पर संज्ञान लेकर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में जुट चुकी है। कानून हाथ मे लेने से महासमुंद की घटना में जा चुकी है जान कुछ दिन पहले ही महासमुंद जिले में इसी तरह चोरी के आरोप में युवक की बर्बरता पूर्वक पिटाई के बाद उसकी की मौत हो गई थी। इस घटना से इलाके में राजनीतिक महौल गरमा गया था। रायगढ़ में भी ऐसी कोई घटना नहीं हो, इस लिए पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है।