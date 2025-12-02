भुवनेश्वर की KIIT में यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के छात्र का मिला शव, सुसाइड के बाद मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित केआइआइटी विश्वविद्यालय के हास्टल में बीटेक के एक छात्र का शव फंदे से झूलता मिला है। छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके कारणों का पता नहीं चल सका है। बीटेक प्रथम वर्ष के इस छात्र की पहचान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी राहुल यादव के रूप में हुई है।
इस साल केआइआइटी परिसर में छात्र के आत्महत्या की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 16 फरवरी को एक नेपाली छात्रा ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद नेपाल की ही एक अन्य छात्रा की भी एक मई को मौत हो गई थी। इन दोनों मामलों पर संस्थान में काफी हंगामा भी हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरोज पाढ़ी ने केआइआइटी में छात्रों की लगातार हो रही आत्महत्याओं पर चिंता व्यक्त की है। सोमवार को पाढ़ी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम मुख्यमंत्री के समक्ष केआइआइटी में छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे।
राहुल हॉस्टल में एक सिंगल रूम में रहता था। छात्र की मौत की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में हास्टल में रहने वाले छात्रों तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधिकारियों से पूछताछ की है।