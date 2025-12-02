भुवनेश्वर की KIIT में यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के छात्र का मिला शव, सुसाइड के बाद मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित केआइआइटी विश्वविद्यालय के हास्टल में बीटेक के एक छात्र का शव फंदे से झूलता मिला है। छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके कारणों का पता नहीं चल सका है। बीटेक प्रथम वर्ष के इस छात्र की पहचान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी राहुल यादव के रूप में हुई है।

परिसर में छात्र के आत्महत्या की यह तीसरी घटना इस साल केआइआइटी परिसर में छात्र के आत्महत्या की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 16 फरवरी को एक नेपाली छात्रा ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद नेपाल की ही एक अन्य छात्रा की भी एक मई को मौत हो गई थी। इन दोनों मामलों पर संस्थान में काफी हंगामा भी हुआ था।